مصر.. مصرع رجل أعمال معروف بحادث سيرمروع

المستقلة/-أحمد عبدالله/ لقى رجل الأعمال المصري ياسين عجلان مصرعه وأصيبت زوجته وسائق سيارته بكسور وجروح، بعد أن انقلبت سيارتهم بمحافظة البحيرة اليوم الاثنين.

وتلقى أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي القاهرة-الإسكندرية أمام جسر بني سلامة باتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون ووجود قتيل ومصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إثرها إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة يملكها رجل الأعمال ياسين عجلان (68 عاما).

ونُقلت جثة رجل الأعمال لمشرحة مستشفى وادي النطرون وتم تحويل المصابين للمستشفى للعلاج، فيما يجري تحرير محضر بالواقعة.

وعجلان هو رئيس مجلس إدارة مجموعة “الأصيل”، وكان عضوا سابقا في مجلس الشعب المصري.