مصر: لن ندفع تعويضات فى جنوح سفينة قناة السويس

المستقلة/ أمل نبيل/كشف مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، عن خسائر جنوح السفينة اليابانية، وأنها تكبدت خسائر مالية نظرا لتعطلها في المجرى الملاحي، مع حدوث خسارة مادية للعالم كله، مشيرًا إلى أن هناك خسائر كبير للكثير من السفن.

وأكد “مميش”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، أن شركات التأمين سوف تعوض الخسائر المالية التي حدثت منذ تعطيل السفينة البنمية، وتقوم شركة التأمين بدفع تكاليف الإصلاح إلى هيئة قناة السويس، وليس هناك أي تعويضات ستدفعها مصر، حيث إن هيئة قناة السويس غير مسئولة عن الحادث.

أوضح أنه سيتم مراجعة الصندوق الأسود في السفينة للتعرف على أسباب جنوح السفينة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك تعمد لجنوح السفينة، كما أنه منذ عام 67 لم يحدث أي حادث في مجرى قناة السويس، وسيكون هناك لجنة تحقيق مصرية قائمة، مشددًا على أن قناة السويس الجديدة تعمل بشكل جيد والحادث بعيد عنه.