مصر ... كلب ضال يتسلل لمنزل ويقتل رضيعاً في الاسكندرية

المستقلة … تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، بلاغاً من أهالي منطقة العامرية ثان، بوفاة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر شهراً نتيجة هجوم كلب ضال عليه تاركاً اثار عض برأسه ومختلف أنحاء الجسم.

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بعد ان كان الوالدان متواجدين في الطابق الأول من منزلهما عندما تسلل كلب ضال إلى غرفة الرضيع، وعلى الفور تدخلت الأم لإنقاذ طفلها تعرضت هي الاخيرة ” للعض ” من قِبل الكلب في ذراعها اليمنى وتسبب لها بإصابات كبيرة.

وذكرت الأم أنها استغاثت بجيرانها الذين طاردوا الكلب وتمكنوا من قتله.