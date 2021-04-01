مصر.. سائق الحفار الصغير يرد على الساخرين بعد حل أزمة السفينة الجانحة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ رد سائق الحفار الصغير المصري الذي ساعد في حل أزمة السفينة العالقة في قناة السويس، على الساخرين من الحفار بعد حل المشكلة.

وقال عبد الله شحتة، ابن قرية دنجواى التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، أنه تم استدعائه عقب جنوح السفينة في قناة السويس.

وأضاف: “بعد أن شاهدت شكل الأزمة عن قرب أدركت أن هناك صعوبة كبيرة جدا حيث أن المركب خارجه إلى الشاطئ في حدود 11 مترا تقريبا، والمطلوب إزالة الرمال حول السفينة من الجانبين وأسفله بشكل احترافي ومتطلب مني أن أكون موجودا في أقرب نقطة بجوار المركب”.

وأضاف شحتة: “كنت أعمل بحرص شديد، وبدأت العمل حيث أن الموقف صعب جدا، وكانت السفينة معرضة أن تميل في أي اتجاه وكانت هي الكارثة الكبرى، وظللت أعمل ما يقرب من 19 ساعة يوميا على حفار صغير للتجهيز للكراكة مشهور والمساعدة في التعميق حول السفينة”.

وتابع: “الأزمة كانت كبيرة حيث أنه لا يوجد مكان للمرور من أمام أو خلف السفينة ولا تستطيع أن يصلك إمداد، والمتابعة الكبيرة لكل الدول للأزمة دفعتنا لأن نحاول إنهائها في أسرع وقت”.

واستطرد: “لم ألتفت لكل ما قيل على مواقع التواصل الاجتماعى من سخرية من صغر حجم الحفار بالنسبة للمركب الضخم، وقررت الرد بعد انتهاء الأزمة، وفعلا كتبت بعد تعويم السفينة لقد انتهت، إشارة إلى أن ما تخوضون فيه واعتبر أزمة كبيرة انتهى بذلك الحفار الصغير”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

مصر.. سائق الحفار الصغير يرد على الساخرين بعد حل أزمة السفينة الجانحة

اخبار السعودية

منعا للتشويش.. توجيه جديد من السعودية بشأن مكبرات الصوت في المساجد

اخبار مصر

مصر.. سائق حادث “فتاة الجلالة” يدلي بأقواله لأول مرة

اخر الاخبار

النيابة العامة الإماراتية تحذر من “كذبة أبريل/ نيسان”

اخر الاخبار

وزير الدفاع الكويتي يعلن استمرار الحظر فى رمضان مع هذا التعديل

رياضية

التعادل يحسم مباراة أربيل مع النجف في الدوري العراقي

اخر الاخبار

استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في السعودية

اخر الاخبار

استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في السعودية

اخبار مصر

مصر.. اغلاق محطة مترو بسبب “مومياوات ملكية”

اخبار العراق

اعتقال ثلاثة متاجرين بالحبوب المخدرة وضبط 9600 حبة في كربلاء

اخبار العراق

اقبال واسع  على  التطعيم بلقاح أسترازينيكا في كربلاء

اخبار العراق

ورشة عن دور القضاء في مواجهة الفساد المالي والإداري

اخر الاخبار

الحبس الشديد لمدانين اثنين بجريمة اخذ مبلغ مالي من احد التجار

رياضية

كاتانيتش: إيقاف الدوري العراقي 7 أشهر كان خطأ

اخر الاخبار

إصدارات جديدة..الرواية الفلسطينية من سنة 1948 حتى الحاضر

اخر الاخبار

وزيرة الهجرة تصل دمشق لمتابعة اوضاع العراقيين في سورية

رياضية

نجم منتخب العراق ينافس على جائزة آسيوية