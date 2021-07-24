مصر تنتظر 4 ميداليات في أولمبياد طوكيو

المستقلة/- قال شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، إن اللجنة تنتظر تحقيق الرياضيين المصريين 3 أو 4 ميداليات في أولمبياد طوكيو.

وأوضح العريان في تصريحات صحفية: “قمنا بصرف ما يعادل 200 مليون جنيه، لتجهيز البعثة بالكامل في جميع الألعاب، بينما يتم صرف مبلغ يتجاوز 5 ملايين يورو على الرياضي الواحد، في باقي دول العالم”.

وأضاف: “أتمنى دعم اللاعبين المشاركين بدلا من الهجوم عليهم، وكان آخر من تعرض لذلك فريدة عثمان، التي قد تحصد ميداليتها في سباق السباحة 50 متر حرة، وليس سباق 100 متر فراشة الذي خاضته”.

وتابع: “مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام الأرجنتين، غدا الأحد، ستقام على بعد حوالي 800 كيلو متر من العاصمة اليابانية، وسيسافر لحضورها أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أما باقي المسؤولين المصريين فسيظلون في طوكيو”.