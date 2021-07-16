مصر تمنع تصدير الأكسجين للخارج

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، قرارا بعدم السماح بتصدير الأكسجين إلا بناء على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة.

وأكدت أنه فور وصول نسخة من القرار تم التنفيذ صباح اليوم الجمعة، وإدراجه فورا على التطبيقات والتأكد من نقله للمواقع الجمركية بالتنسيق مع مسؤول نقل البيانات بقطاع التكنولوجيا .

وجاء القرار بناء على كتاب وزيرة الصحة والسكان رقم 8319 بتاريخ 14 يوليو الجاري، بشأن طلب وقف تصدير الأكسجين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة الصحة والسكان، وبناء على ما عرضه مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بتاريخ 15 يوليو الجاري.

والجدير بالذكر أن عدد الشركات المنتجة للأكسجين في مصر يبلغ 43 شركة، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية 9 ملايين متر مكعب، يتم توريد أغلبها للمستشفيات المتعاقدة مع المصانع في  مصر.

ويتم توريد الأكسجين للمستشفيات إما سائلا، ويتم تجميعه في “تنكات” وفصله في المستشفى، وتحويله إلى بخار أو يتم تعبئته في أسطوانات وتوريده في الصورة الغازية مباشرة إلى المستشفيات.

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