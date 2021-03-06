مصر تكشف حقيقة احتساب درجات التيرم الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لاحتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي، مُوضحا أن نظام تقييم الشهادة الإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول سيتم من خلال عقد امتحان موحد في 7 مارس 2021 الجاري لجميع المواد متعدد التخصصات فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول داخل ورقة امتحانية واحدة بدون درجات.

وتابع حيث ستكون النتيجة “اجتياز أو عدم اجتياز”، على أن يكون اجتياز الطالب لهذا الامتحان شرطًا أساسياً للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مُشددا على أنه سيتم احتساب المجموع الكلي للطالب على امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر عقدها تحريرياً في لجان مدرسية في يونيو المقبل.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني تحريرياً في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي، وبالنسبة للطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول عليه التقدم للامتحان التكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطاً أساسياً للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني، ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق درجات الفصل الدراسي الثاني.

وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.