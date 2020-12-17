المستقلة/- قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أن مصر تعتزم استئناف برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة بلومبرج، أن مصر وضعت نصب عينيها على نحو خمس شركات يمكن عرضها على المستثمرين.

ورفض الوزير ، تحديد الشركات أو تقديم إطار زمني لموعد عرضها.

وعزا قرار استئناف البرنامج إلى تحسّن الأوضاع، بما في ذلك عودة المستثمرين إلى سوق الأسهم المحلية وشهية مختلفة الآن عما كانت عليه قبل أربعة أشهر.

وتشير هذه الخطوة إلى ثقة الحكومة في أن جهودها لإنعاش الاقتصاد، على الرغم من الضغوط الناجمة عن وباء فيروس كورونا ، تؤتي ثمارها.

وكانت السلطات قد استهدفت في البداية بيع حصص في أكثر من 20 شركة كجزء من جهد أوسع لإصلاح القطاع العام المتضخم والخاسر. وتراوحت الشركات بين البنوك وصانعي الأسمدة. ومع ذلك، حتى الآن، تمكنوا فقط من بيع حصة إضافية في قطاع التبغ الذي تديره الدولة، وهو شركة الشرقيةللدخان.

وقال توفيق إن اجتماعاً للجنة الوزارية عُقد الأسبوع الماضي لمناقشة الشركات التي يمكن عرضها.

ورفض تقديم تفاصيل إضافية وبالتزامن مع هذه الخطوة، تقدم مصر أيضاً ما يصل إلى 100% من شركتين مرتبطتين بالجيش، وتفكر في بيع حصص في عدة شركات أخرى.