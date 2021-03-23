مصر تسعى لتصنيع عقار سينوفارم الصيني

المستقلة/- كشفت وزيرة الصحة،المصرية هالة زايد، عن وجود مفاوضات مع الصين لتصنيع لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا في مصر، بمصانع الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا.

وتوقعت زايد، في مؤتمر صحفي أمس مع السفير الصيني بالقاهرة، التوصل إلى اتفاق خلال شهر لتصبح مصر مركزًا لتصنيع اللقاح في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما سيتم توقيع اتفاقية مع الشركة الصينية لشراء جرعات من اللقاح، وفق حابي.

وقالت أن الجانب الصيني أبدى تجاوبًا وتفهمًا لنقل خبراته في عمليات تصنيع اللقاحات داخل مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تتفاوض مع شركة جونسون آند جونسون للحصول على لقاحها، حيث تم دعوة الشركة لتسجيل لقاحها بهيئة الدواء مجانًا، تمهيدًا لتوزيعه في السوق المصرية. كما أكدت أن مصر ستتسلم خلال الأيام القليلة المقبلة دفعات من لقاحات التحالف الدولي للقاحات والأمصال (جافي) ضمن اتفاقية (كوفاكس).

وعقدت وزيرة الصحة، اجتماعًا أمس، مع نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث التعاون في تصنيع لقاح كورونا، حيث سيتولى خبراء المنظمة تقييم أداء مصانع شركة فاكسيرا تمهيدًا لبدء التصنيع في مصر والتصدير للدول الأفريقية.

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