مصر تستقبل 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

المستقلة/- أعلن الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة أن الدولة المصرية ستستقبل 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم كهدية من دولة الصين، وذلك خلال ساعات، مضيفًا أن مصر تعاقدت مع التحالف الدولي للتطعيمات على 100 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا، في نهاية الشهر نستقبل 8 ملايين جرعة من لقاح أسترازنيكا في بداية مارس .

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي لبرنامج “كلمة أخيرة”، أن جميع الأطباء العاملين بستشفيات العزل على مستوى الجمهورية تم تطعيمهم، ومن لم يتم تطعيمه قام بالتسجيل وسيتلقى اللقاح خلال أيام وبذلك سيكون تم تطعيم جميع الأطقم االطبية بمصر.

وأكد مجاهد أن الأولوية في توزيع اللقاحات ستكون لكبار السن، مؤكدًا أن كل الفئات التي قامت بالتسجيل سيتم تطعيمها.

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