مصر تستقبل أول رحلة جوية من دولة عربية منذ 7 سنوات

المستقلة /- استقبل مطار القاهرة اليوم السبت، أول رحلة طيران للخطوط الجوية الليبية على متنها 255 راكبا قادمة من مطار معيتيقة في طرابلس، وذلك بعد توقف سبع سنوات بسبب الحرب في ليبيا.

ونظم مطار القاهرة الدولي احتفالية بروتوكولية بوصول أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الليبية طراز “A330” بعد غياب 7 سنوات.

ومن المقرر أن تغادر الطائرة بعد حوالي ساعتين من وصولها، متوجهة إلى طرابلس وعلى متنها 250 راكبا من بينهم أعضاء منتخب ليبيا لكرة القدم وفريق أهلي طرابلس، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وفي 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت السلطات المصرية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مطار القاهرة الدولي والمطارات الليبية، بعد توقفها منذ 2014. يذكر أن الرحلات الجوية بين مطارات ليبيا وبرج العرب غرب الإسكندرية مستمرة منذ سنوات.

وعرفت ليبيا صراعا مسلحا استمر لسنوات بين قوات خليفة حفتر من جهة، وحكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا من جهة ثانية.

وتعيش ليبيا خلال هذه الفترة على وقع انفراج سياسي عقب تسلم سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 آذار/ مارس الماضي لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

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