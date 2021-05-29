مصر تحظر دخول أي بضائع مستوردة بدون هذه الآلية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت مصر، اليوم السبت، حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل، إلى الموانئ المصرية، إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ”ACI“.

وبحسب بيان لوزارة المالية المصرية، قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط في بيان، إنه سيتم تنفيذا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وللقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، إطلاق التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ”ACI“ بالموانئ البحرية، في الأول من تموز/يوليو المقبل.

وأضاف الوزير المصري، أنه ينبغي على المستوردين والمخلصين الجمركيين الإسراع بالتسجيل في هذه المنظومة الجديدة، على نحو يساعد في زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركي عن الشحنات فور وصولها للموانئ.

وبين الدكتور معيط أن هناك 400 من كبريات الشركات المستوردة انضمت إلى النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات منذ إطلاقه تجريبيا، مطلع أبريل/نيسان الماضي.

وأشار إلى أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام ”ACI“ حتى الآن، بما يعكس حرص المستوردين والمخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية، على نحو يتسق مع جهود القضاء، بما يعرف إعلاميا بـ“المستورد الكاحول“.