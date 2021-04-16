مصر.. تحذير عاجل للمواطنين بعد الدخول فى الموجة الثالثة لفيروس كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي أشرف حاتم، دخول مصر الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأشار حاتم في تصريحات لجريدة “الوطن” المصرية إلى أن المستشفيات الجامعية تشهد زيادة يومية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الفترة مشيرَا إلى أن مصر تشهد حاليًا الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأضاف أنه يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة، فضلا عن تجنب دعوات تناول الطعام والزيارات العائلية، والاهتمام بالعادات الغذائية السليمة وتناول الأغذية التي تحتوي على عناصر مغذية للمناعة.

ولفت إلى أن معدل الزيادة والانخفاض لأعداد كورونا مرتبط بالعادات والتقاليد، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من قبل المواطنين.

وأكد أشرف حاتم، أنه لا يوجد أي نقص أو أزمات بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات عامة سواء كانت المستشفيات الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة المصرية.

ومن جانبه شدد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، على أن المستشفيات المخصصة لعزل كورونا تشهد في الفترة الحالية زيادة في أعداد الإصابات، والحجز سواء بالأسرة العادية أو الأسرة المخصصة للرعايات، مؤكدًا أنه لم يتم تقليل عدد الأسرة المخصصة للعزل في فترة انخفاض الإصابات لكورونا.

وأشار إلى أن المستشفيات لم تواجه أي أزمات أو نواقص بشأن الأدوية أو المستلزمات الطبية، موضحا أن هناك استعدادا على أعلى مستوى تحسبا لأي طوارئ.

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