مصر تجمع وفاء بن خليفة مع خالد النبوي و يسرا

المستقلة..لبت سفيرة النوايا الحسنة السعودية وفاء بن خليفة دعوة مهرجان ( نجم العرب ) بدورته الخامسة الذي أُقيم في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور حشد من أهل الفن و الاعلام والمجتمع يتقدمهم الفنانين خالد الصاوي و يسرا و زينة و عاصي الحلاني و نجله الوليد و أحمد زاهر و إيمان العاصي و اخرين .

المهرجان كرم بن خليفة بجائزة أكثر شخصية مؤثرة في العام 2020 الى جانب تقديرها على مجمل نشاطاتها كسفيرة فعالة للنوايا الحسنة في الوطن العربي ، و قد شكرت المكرمة إدارة ( نجم العرب ) و قالت أن مصر ليست أم الدنيا و حسب و انما أم الحياة وهي تتحدى كل الظلام الذي اتى به فيروس كورونا على الكرة الارضية بأسرها .

وتقدمت وفاء بن خليفة بالمباركة للفنانين الذين نالوا التكريمات و تمنت لهم المزيد من التفوق و النجاح .

في المقابل كشفت بن خليفة أنها و من خلال مؤسسة ( وفاء الخير ) وزعت كمية من الهدايا و الاثاث المنزلي لعدد من العائلات التي تضررت بفعل انفجار مرفئ بيروت .

و قالت : لبنان في القلب و بيروت لها مكانتها في الكيان و مهما كان حجم المبادرات أجد أن الشعب اللبناني يستحق المزيد من الحياة و الخير و الفرح و أتمنى أن يحمل عيد الميلاد المجيد معه الامل لعل العام الجديد يكون نافذة لمستقبل أفضل .