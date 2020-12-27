مصر تتوقع الوصول للاكتفاء الذاتي من انتاج السكر بنهاية 2021

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المستقلة/- قال علي المصيلحي، وزير التموين المصري، إن مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر بنهاية 2021.

وبحسب تقرير للوزارة، فإن مخزون البلاد من سكر التموين يكفي لمدة 3.2 شهر، كما أن المخزون الإستراتيجي من القمح

يكفي 5.5 شهر، بينما يصل مخزون الأرز إلى 11.1 شهر والزيت 4.3 شهر.

كانت وزارة التجارة والصناعة قد مددت في ديسمبر الجاري حظراً على استيراد السكر الأبيض والخام لثلاثة أشهر.
وأضاف المصيلحي في تصريحات اليوم الأحد، أن المساحة المزروعة بالأرز في مصر بلغت 1.76 مليون فدان هذا الموسم وأن

المحصول الناتج عنها يفوق الطلب المحلي.

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