مصر تتعرض لـ 3 منخفضات حرارية خلال فصل الربيع هذا العام

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف الدكتور محمود شاهين المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية ومدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، عن ملامح فصل الربيع لهذا العام والذي بدأ أول أيامه أمس السبت، الموافق 20 مارس والمستمر حتى 21 يونيو المقبل، موضحًا أنه شهر التقلبات الجوية الحادة والسريعة والمتوقع أن تتعرض فيه البلاد لموجات حادة ما بين الانخفاض والارتفاع في درجة الحرارة.

وأوضح محمود شاهين، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إنه وفقا للتنبؤات الفصلية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قبل بداية كل فصل بالعام بنحو 15 يومًا فإن الخرائط تشير إلى أن ربيع مصر هذا العام سيكون هناك بين منخفضين إلى ثلاثة منخفضات حرارية تتعرض لهم البلاد على مدار شهور الربيع الثلاثة تتكون تحت جبال الأطلس وتتحرك في الصحراء الكبرى.

وقال المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن ربيع مصر تسجل فيه أعلى درجات الحرارة على مستوى العام وليس فصل الصيف، وأشار المعدلات المناخية خلال الثلاثة منخفضات المتوقعة أن تتعرض لها البلاد خلال الربيع ستسجاوز فيه درجات الحرارة على القاهرة 43 درجة مئوية.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد منذ أمس السبت والمستمرة خلال أول أسبوع من فصل الربيع، هي تقلبات جوية عادية من سمات الفصل ذو الموجات الجوية المتقلبة الحادة والسريعة الشديدة، حيث انه فصل انتقالي بين الصيف والشتاء.

وتشهد البلاد، منذ أمس السبت الموافق 20 مارس، أول أيام فصل الربيع ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة يصاحبه موجات من العواصف الترابية والشوائب العالقة التي تحجب الرؤية على عدة طرق بالبلاد، ومتوقع أن يستمر هذا الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل، على أن تعود الأجواء المستقرة مجددا إلى الطقس مع أخر أيام الأسبوع.