مصر.. النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث انهيار عقار جسر السويس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بفتح تحقيق عاجل في حادث انهيار عقار منطقة جسر السويس شرقي القاهرة.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن “النائب العام حمادة الصاوي، أمر، اليوم السبت، بإجراء تحقيق عاجل في انهيار مبنى بجسر السويس، والذي أسفر عن مقتل وإصابة بعض سكانه.

وارتفع عدد الضحايا، صباح اليوم، إلى 8 وفيات، وأصيب 29 مصابا، وقالت وسائل إعلام مصرية، إن “قوات الحماية المدنية لا تزال تبذل جهودها للبحث عن الضحايا من تحت أنقاض العقار المنهار”، مشيرة إلى أن هناك أنباء عن وجود أكثر من 40 شخص تحت الأنقاض.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغا فى الساعة 3 فجر اليوم، يفيد بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب، بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

وقال محافظ القاهرة، خالد عبد العال، إن حالة الطوارئ رفعت إلى الدرجة القصوى بمستشفى السلام، وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين، مشيرا إلى توافر المستلزمات الطبية الكافة بالمستشفى. وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة.

يأتي ذلك بعدما شهدت مصر، حادثا مأسويا في صعيد البلاد، صباح أمس الجمعة، حيث اصطدم قطارين، ما تسبب في سقوط نحو 200 قتيل وجريح، فيما أعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر (مكابح الطوارئ) لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.

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