مصر.. البنك الأهلي يدشن فرعين في السعودية وجنوب السودان

المستقلة/-قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن البنك يسعى لتدشين بنك تابع في دولة جنوب السودان وفرع في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أبو الفتوح أنه يجري حاليا الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات من البنوك المركزية في البلدان الثلاث.

وقال أبو الفتوح في تصريحات الوكالة أنباء الشرق الاوسط إن البنك الأهلى حصل على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري لتدشين بنك تابع له في دولة جنوب السودان بتكلفة تصل 30 مليون دولار، كما يجري حاليا استكمال الموافقات من الجانب السوداني.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى أن البنك حصل أيضا على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري لافتتاح فرع له بالمملكة العربية السعودية، وجاري الانتهاء من كافة الاشتراطات المطلوبة من الجهات الرقابية في المملكة.

وأوضح أن البنك الأهلي يسعى للتواجد في الأسواق الواعدة خاصة في القارة الإفريقية في إطار توجه الدولة المصرية وتزايد إهتمامها بتوطيد وترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية، وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن البنك الأهلي يتواجد في أسواق إثيوبيا والسودان وجنوب إفريقيا، مؤكدا أن المنطقة العربية تتميز أيضا بتواجد جاليات مصرية كبيرة، وتواجد البنك فيها ييسر على المصريين المتواجدين بتلك الدول إجراء تحويلاتهم المالية.