مصر… اشتعال النيران بأنبوبة بوتاجاز يصيب حارس عقار وأطفاله الثلاثة

المستقلة/- أحمد عبدالله/ اصيب حارس عقار وزوجته واطفاله الثلاثة في حريق بشقتهم بالجيزة نتيجة اشتعال النيران في انبوبة بوتاجاز.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق في شقة بالجيزة ووجود مصابين انتقلت على الفور سيارات الاطفاء والاسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لإسعافهم، واخمدت قوات الحماية المدنية الحريق.

واشارت التحريات الاولية والكشف الطبي على المصابين انهم اصيبوا بحروق متفرقة بالغة تتراوح نسبتها من 30 إلى 50 في المائة وأجريت لهم الإسعافات الأولية، فيما حجز بعضهم داخل غرفة الرعاية المركزة.

كما تبين أن الحادث ناتج عن حريق وليس به شبهة جنائية، وأن الأب فوجئ باشتعال النيران أثناء تجربة تبديل أنبوبة البوتاجاز، وأصيبت زوجته وأولاده عندما حاولوا إخماد النيران.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق

 

 

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