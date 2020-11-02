مصري يرمي 8 آلاف دينار كويتي في القمامة.. اعرف السبب

رمى مقيم مصري في دولة الكويت، مبلغ 8 آلاف دينار كويتي، أي أكثر من 26 ألف دولار، محفوظة في كيس للقمامة، عن طريق الخطأ، في منطقة الجابرية.

وفي التفاصيل، فقد رمى الرجل المبلغ الذي كان موضوعاً في كيس إلى جانب أكياس أخرى فيها قمامة في الحاوية، عن طريق الخطأ، وعندما عاد لتفقد المبلغ علم أنه قام برميه في القمامة، وبالعودة إلى مكان رميه لم يعثر عليه، لرفع سيارة البلدية كل الأكياس من الحاوية.

وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، فقد تقدم المقيم المصري ببلاغ إلى الجهات الأمنية مرفقاً إياه بمستند استلامه للمبلغ، حيث باشرت إدارة المباحث إجراءات التحري لمعرفة صحة البلاغ وملابسات القضية.