مصرف النهرين يطلق خدمة شراء العقار وبمبلغ يصل الى 150 مليون دينار

المستقلة /- أطلقَ مصرف النهرين الإسلامي الحكومي، خدمة شراء العقار وبمبلغ يصل الى 150 مليون دينار وبمدة سداد 20 عاماً للموظفين الموطنة رواتبهم.

وقال مصدر في المصرف للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “ضوابط خدمة شراء العقار للموطنة رواتبهم لدى المصرف تتضمن أن يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل 150 مليون دينار، وأن الحد الأعلى لمدة السداد 20 سنة بمقدار ربح 3 % سنوياً، ولا يجوز منح التمويل لحالات البيع بين الزوج والزوجة”.

وأضاف أن “هذه الخدمة المقدمة من المصرف لا تتطلب تقديم كفيل إذا كان مبلغ التمويل أقل من (40) مليون دينار أما في حالة زيادة المبلغ عن ذلك فيتطلب تقديم كفيل واحد أو كفيلين على أن يغطي صافي راتبه أو راتبهما ضعف القسط الشهري”. ‏داعيا “المواطنين لزيارة فروعه للاستفادة من خدمة الحسابات الجارية”.

وأوضح أن “التعليمات تشمل ملء طلب فتح حساب لدى فروع المصرف،ويتم أيضاً ملء استمارة اعرف زبونك (KYC) وعلى الزبون تقديم البطاقة الموحدة أو المستمسكات الشخصية أو جواز السفر ساري المفعول نسخة أصلية لغرض عمل دفتر حساب جار”.

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