مصرف النهرين يصدر تعليمات بشأن شراء عقار للموظفين من غير الموطنة رواتبهم

مصرف النهرين يصدر تعليمات بشأن شراء عقار للموظفين من غير الموطنة رواتبهم

المستقلة/- اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي عن تعليمات جديدة تضمنت منح الموظفين غير الموطنة رواتبهم مرابحة لشراء عقار تصل الى (١٠٠) مليون دينار عراقي

واوضح المصرف ان مدة السداد(١٥) سنة وبمرابحة(٣٪؜) سنويا بكفيل واحد او كفيلين صافي راتبهم يغطي ضعف القسط الشهري مع طرح الالتزامات المباشرة وغير المباشرة.

وأشار الى ان من بين الشروط ان يكون طالب التمويل والكفيل من موظفي دوائر الدولة والمثبت على الملاك مع مراعاة سنوات الخدمة للاحالة على التقاعد.