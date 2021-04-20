مصرف الرشيد يقرر الغاء شرط رهن العقار للسلف الممنوحة للقضاة

المستقلة /- اعلن مصرف الرشيد عن قراره إلغاء شرط رهن العقار للسلف الممنوحة للقضاة.

واوضح المكتب الاعلامي في بيان تلقت المستقلة نسخة منة يوم الثلاثاء , ان “المصرف قرر الغاء شرط رهن العقار للسلف الممنوحة للقضاة ، مبينا انه سيتم “منح السلفة والبالغة (100) مليون دينار بكفالة قاضي مستمر بالخدمة ويكفي (50٪) من صافي راتبه الشهر لتغطية القسط والفائدة الشهري”.

وبين ان مدة السلفة (10) سنوات بفائدة (5٪).

وكان مصرف الرشيد قد اطلق خلال شهر ايلول من العام 2020 سلفة للقضاة بمقدار 100 مليون دينار.