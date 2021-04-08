مصرف الرشيد يطلق قروض 30 مليون دينار لترميم المباني والوحدات السكنية

المستقلة /- اعلن مصرف الرشيد، عن إطلاقه قروض 30 مليون دينار لترميم المباني والوحدات السكنية للمواطنين والموظفين.

واوضح المكتب الاعلامي في بيانتلقت المستقلة نسخة منة اليوم الخميس، انه تم “اطلاق قروض 30 مليون دينار لترميم المباني والوحدات السكنية للمواطنين والموظفين”، مبينا ان مبلغ القرض حدد بـ(30) مليون دينار كحد اعلى لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف و(20) مليون دينار للمواطنين شرط تقديم كفيل”.

واضاف ان “فائدة القرض (5٪) تحتسب بطريقة القسط الثابت”، مشيرا إلى أن “ترويج الطلبات سيكون من خلال فروع المصرف”.

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