مصرف الرشيد يطلق بطاقة مصرفية جديدة

المستقلة /-أعلن مصرف الرشيد، الأربعاء، اطلاق بطاقة “كريدت كارد”، فيما أوضح مميزات تلك البطاقة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، (2 آذار 2022)، ان “مصرف الرشيد قرر اطلاق بطاقة (Credit Card) متصلة ببطاقة ( نخيل) للموظفين من حاملي ماستر كار (نخيل)”.

 

وبين المصرف، ان “من ميزات تلك البطاقة يودع فيها مبلغ ( 5) مليون دينار كحد اعلى لحاملها”، مشيرا إلى ان “سقف الرصيد المضاف لهذه البطاقة بمقدار ثلاث رواتب شهرية اعتمادا على اقل راتب تم ايداعه في بطاقة (نخيل) خلال مدة ثلاث اشهر الاخيرة وتم استلامه من قبل الموظف”.

 

وأضاف، ان “تلك البطاقة تصدر للموظف الذي لا يقل صافي راتبه الشهري المستلم عن (1000000) مليون دينار في الوقت الحاضر ويكون مقدار الاستقطاع (5%) من صافي الراتب المودع في البطاقة”.

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