مصرف الرافدين يعلن عن تقديم قروض للبناء وترميم الدور السكنية

المستقلة/- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، عن قروض للبناء وترميم الدور السكنية.

وذكر المصرف في بيان تلقت المستقلة، أن “قروض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية للموظفين والمواطنين تصل الى 50 مليون دينار”، موضحاً أن “مدة تسديد قرض 50 مليونا يصل الى 10 سنوات وبفائدة 5 بالمئة”.

وأضاف البيان أن “منح القرض يكون بدفعة واحدة لغرض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية”، داعياً “زبائن المصرف الى مراجعة فروعه كافة في بغداد والمحافظات للاطلاع على الضوابط والتعليمات والتقديم على القرض”.

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