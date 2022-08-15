مصرف الرافدين يعلن عن إطلاق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، إطلاق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة ،إنه “تم إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين دينار وحتى 50 مليون دينار بالنسبة للموظفين والمنتسبين، وسلف العقود تبلغ 5 و10 ملايين دينار”.

وأضاف، أن “منح السلف يتم بعد استكمال جميع إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات، إذ يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”، مشيرا إلى ان “الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية”.