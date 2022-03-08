مصرف الرافدين يطلق سلفة للمتقاعدين تصل إلى 25 مليوناً

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين عن اطلاق سلفة 25 مليون دينار للمتقاعدين الموطنة رواتبهم على المصرف حصرا ومن حاملي بطاقة الماستر كارد.

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، أنّه “تقرر منح المتقاعدين سلفة من 5 ملايين وحتى 25 مليون وبفائدة 5 بالمئة”. مشيرا إلى أن “مدة تسديد السلفة 5 سنوات شرط الا يتجاوز الاستقطاع الشهري القسط والفائدة 50 بالمئة من الراتب التقاعدي”.

 

ولفت البيان إلى أن “منح السلفة للمتقاعد يكون بضمانة كفيل موظف مدني موطن راتبه على المصرف حصرا والا يتجاوز عمر المتقاعد طالب السلفة العمر التأميني وذلك لتغطية مبلغ السلفة وفترة سدادها”.

 

ودعا البيان المتقاعدين إلى “زيارة فروع المصرف كافة المنتشرة في بغداد والمحافظات لغرض التقديم والحصول على السلفة”.

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