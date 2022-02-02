مصرف الرافدين يدعو المستثمرين إلى إجراء تسوية لالتزاماتهم المالية

المستقلة /- دعا مصرف الرافدين، الاربعاء، بعض المستثمرين والشركات الاستثمارية إلى إجراء تسوية لالتزاماتهم المالية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، (2 شباط 2022)، “في الوقت الذي يثمن فيه المصرف حرص زبائنه من الشركات الاستثمارية والمستثمرين في تصفية موضوع تسوية الديون الناشئة عن قروضهم الاستثمارية لذا فان المصرف يدعو بعض الشركات الاستثمارية والمستثمرين إلى مراجعة فروعه المانحة وتقديم تسوية لالتزاماتهم المالية للنظر فيها بما يخدم الطرفين”.

ودعا المصرف، الشركات الاستثمارية والمستثمرين “ممن تعذر عليه الحضور للفرع إلى اغتنام الفرصة وتقديم تسوية بالمبالغ المستحقة للنظر فيها وفق التعليمات السارية حفاظاً على المال العام”.

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