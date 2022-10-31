مصرف الرافدين يحذر من التعامل مع مواقع وروابط “وهمية”

المستقلة /- حذر مصرف “الرافدين” الحكومي، اليوم الاثنين، من التعامل مع مواقع وروابط “وهمية” على صفحات التواصل الاجتماعي تدعي منح السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة، أن المصرف غير مسؤول عن الروابط والصفحات الوهمية التي تنشر اخبار ومواضيع تتعلق بعمل المصرف وعلى زبائن المصرف عدم التجاوب معها ومقاطعتها .

ودعا البيان المواطنين الى الابتعاد عن المصادر غير الموثوقة والاعتماد على الاخبار الحقيقية ومعرفة الحقائق في نقل المعلومة من خلال مواقع المصرف الرسمية حصرا وعدم تداول وترويج مواضيع تفتقر للمصداقية .

 

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