مصرف الرافدين يحذر من التعامل مع روابط ومواقع وهمية تدعي منح السلف

المستقلة/- حذر مصرف الرافدين زبائنه من التعامل مع المواقع الوهمية التي تنشر معلومات عن السلف والقروض .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت المستقلة ، اليوم الاربعاء ،أن” ان هناك روابط ومواقع وهمية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج عن منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين من خلال نشرها روابط وارقام هواتف غير صحيحة لقاء مبالغ مالية وتقديم وعود لهم برفع مبلغ السلفة في حسابهم”.

ودعا المصرف الى عدم التعامل مع هؤلاء الذين يقومون بسرقة البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين وعدم الافصاح عنها لاي جهة تلافيا للسرقة وان المصرف يخلو مسؤوليته وعلاقته باي جهة تدعي اعتمادها من قبله في الترويج عن السلفة”.

واوضح البيان ان” الجهة الوحيدة المعتمدة في التقديم على السلف هي فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

طقس العراق: عواصف ترابية بدءاً من الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

المنافذ الحدودية تحصي المخالفات التي تم ضبطها في شهر نيسان الماضي

اخر الاخبار

مشعان الجبوري يؤكد عدم تسلمه قرار اسقاط عضويته من المحكمة الاتحادية

اخر الاخبار

العمليات المشتركة : تأمين الحدود العراقية السورية بطول 610 كيلو مترات

اخر الاخبار

فنلندا والسويد تقدمان طلبات رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”

اخر الاخبار

ريلمي تطلق هاتف جديد سيكون من بين أكثر هواتف 5G و أسعار منافسة

اخر الاخبار

ارتفاع جديد بأسعار النفط على أمل انتعاش الطلب في الصين

اخر الاخبار

ارتفاع جديد بأسعار النفط على أمل انتعاش الطلب في الصين

اخر الاخبار

مصرف الرافدين يحذر من التعامل مع روابط ومواقع وهمية تدعي منح السلف

اخر الاخبار

تقارير إيطالية : مورينيو يحاول اقناع اللاعب ديبالا بالانتقال الى صفوف روما

اخبار العراق

اتفاق تعاون بين ميسان ومدينة برتغالية للتطوير الاكاديمي والخدمي

اخبار العراق

العثور على جثة مجهولة الهوية وسرقة محل صيرفة في ميسان

اخبار العراق

تسجيل 13 إصابة وحالتي وفاة بالحمى النزفية في ميسان

اخبار العراق

جامعة كربلاء تنفي تحويل الامتحانات النهائية الحضورية الى النظام الالكتروني

اخر الاخبار

جزيرة غمام.. دراما الواقعية السحرية

اخر الاخبار

تحذير من إزالة قبر “طه حسين” في مصر

اخر الاخبار

ميشال عون يدخل المستشفى