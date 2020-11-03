مصرف الرافدين يبدأ توزيع رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية

اعلن مصرف الرافدين ان فروعه في بغداد والمحافظات مستمرة بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين

المستقلة /-أعلن مصرف الرافدين، البدء بتوزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق لشهر تشرين الأول.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة  نسخة منه اليوم الثلاثاء، إنه “تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء”، مضيفا أن “الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب الصرف الخاصة او في أي مكان يتواجد فيه”.

اقرأ المزيد
اقتصادية

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء

الاخبار

بالصور .. إنقاذ 7.9 مليار دينار عراقي في احتراق مبنى الهيئة العامة للضرائب

الاخبار

لجنة الصحة تطالب متظاهري الكليات الصحية عدم التجاوز على رجال الأمن

الاخبار

نائب : على هيئة الاتصالات العمل على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال

الاخبار

النزاهة : ضبط مواد باهظة الثمن انتهت صلاحيتها ولم تُستخدَم

الاخبار

خبير قانوني : تأخير صرف رواتب الموظفين يعد انتهاكا لحقوق الانسان

التعليقات مغلقة.