مصرف الرافدين يبدأ تنفذ تهديده بحق المتلكئين بقروض بسماية

المستقلة/- نشر مصرف الرافدين، اليوم الاحد، اسماء وجبة جديدة من المتلكئين بدفع اقساط قروض بسماية.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه بدأ اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الممتنعين عن تسديد الاقساط الشهرية من قروض بسماية.

وأشار البيان إلى أن المصرف وبالتعاون مع الجهات الساندة شرع بخطوات حثيثة لاسترداد تلك الاموال من ساكني مجمع بسماية الذين تخلف البعض عن سداد ما بذمته من القسط الشهري وتنفيذ الاوامر القانونية بحقهم والمتعلقة باعادة تلك الاموال.

واوضح البيان انه سيتم نشر اسماء جديدة للممتنعين عن التسديد وعلى شكل وجبات في الايام المقبلة.

وكان مصرف الرافدين قد هدد قبل اسابيع باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتلكئين بدفع الاقساط الشهرية لقروض بسماية.