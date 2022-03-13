مصرف الرافدين يباشر بترويج معاملات سلف ٢٥ مليون للموظفين والمتقاعدين

المستقلة /- اعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن المباشرة بترويج معاملات منح سلفة ٢٥ مليون للموظفين وسلفة ٢٥ مليون للمتقاعدين والقروض العقارية للتأهيل وترميم وبناء الدور السكنية وقرض ١٥٠ مليون لشراء دار سكن.

وقال المصرف في بيان تلقت المستقلة، إنه “باشر بترويج معاملات منح سلفة ٢٥ مليون للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع وسلفة ٢٥ مليون للمتقاعدين والقروض العقارية للتأهيل وترميم وبناء الدور السكنية وقرض ١٥٠ مليون لشراء دار سكن”.

ودعا المصرف المشمولين بتلك الخدمات الى “مراجعة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات لغرض التقديم والحصول على السلف والقروض”.