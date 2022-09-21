مصرف الرافدين : إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، يوم الأربعاء، إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أنه “تمّ إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليون دينار بعد استكمال إجراءات المنح كافة وفق الضوابط والتعليمات”.

وأضاف أن “التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

وأكد البيان أن “الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين والعقود ومنتسبي القوات الأمنية والمتقاعدين”.

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