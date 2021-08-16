مصرف الدم يجمع 1200 قنينة دم استعدادا لزيارة عاشوراء 

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الاثنين ، إن ” مصرف الدم الرئيسي جمع ( 1200) قنينة دم مختلفة الأصناف تبرع بها المواطنين والزائرين الوافدين لإحياء شعائر زيارة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام .

وذكر مدير المصرف الدكتور أحمد أسود ، في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” ما تم جمعه من قناني الدم ، سيتم الاستفادة منها في تعزيز رصيد المصرف والمؤسسات الصحية “.

وقال كما “سيسد حاجة المرضى المصابين بمرض الثلاسيميا واللوكيميا والحالات الطارئة ، والمرضى الذين يحتاجون الى غسيل الكلى “.

ودعا مدير المصرف ” المواطنين إلى التبرع بالدم وخاصة الفصائل السالبة والنادرة “.