مصرع شخص وإصابة 7 بانفجار في السعودية

المستقلة /- أعلنت السلطات السعودية مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، جراء تسريب غاز في انفجار مطعم بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالسعودية.

باشر مدني #الخبر حادث وميض لحظي في مطعم بحي العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة (7) أشخاص، تم نقل (6) منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/fd0RMqZLW2 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 12, 2021

وقال الدفاع المدني السعودية في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “باشر مدني الخبر حادث وميض لحظي في مطعم العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة 7 أشخاص، تم نقل 6 منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق الدمار الذي تسبب به انفجار الغاز في المطعم.

ولم يشر الدفاع المدني السعودي إلى المصاب السابع، أو حالته الصحية.