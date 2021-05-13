مصرع شخص وإصابة 7 بانفجار في السعودية

المستقلة /- أعلنت السلطات السعودية مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، جراء تسريب غاز في انفجار مطعم بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالسعودية.

وقال الدفاع المدني السعودية في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “باشر مدني الخبر حادث وميض لحظي في مطعم العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة 7 أشخاص، تم نقل 6 منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق الدمار الذي تسبب به انفجار الغاز في المطعم.

ولم يشر الدفاع المدني السعودي إلى المصاب السابع، أو حالته الصحية.

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