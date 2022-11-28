مصرع امرأة وإصابة 2 إثر تصادم سيارة بـ “تك تك” في ميسان

المستقلة/- علي الكعبي/..لقيت امرأة مصرعها وأصيب شابان اثنان إثر حادث تصادم دراجة نوع “تك تك” مع مركبة على جسر الزهور بمحافظة ميسان.

وقال مدير إعلام صحة المحافظة محمد الكناني لـ(المستقلة) إن مستشفى الشهيد الصدر التعليمي استقبل صبيين اثنين أصيبا بجروح، وامرأة توفيت قبل وصولها للمستشفى إثر وقوع حادث سير على جسر الزهور وسط مدينة العمارة.

واشار إلى نقل جثة المرأة إلى دائرة الطب العدلي فيما ادخل الصبيين لردهة الطوارئ ووضعهما الصحي مستقر على حد تعبيره.

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