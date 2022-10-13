مصدر يكشف عن نية الاتحاد العراقي الإبقاء على شنيشل مدرباً للمنتخب الوطني للقاء المكسيك ودياً

المستقلة /- كشف مصدر في اتحاد الكرة العراقي، اليوم الخميس، عن نية الاتحاد الإبقاء على راضي شنيشل مدرباً للمنتخب الوطني للقاء المكسيك ودياً الشهر المقبل، فيما أشار إلى أن شخصية المدرب الاسباني الجديد “لا يعملها سوى عدنان درجال”.

وقال المصدر , ان “راضي شنيشل سيستمر بمهمته في قيادة المنتخب خلال مباراة المنتخب العراقي ونظيره المكسيكي في التاسع من الشهر المقبل”.

واضاف المصدر ان “وزير الشباب والرياضة ، رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال في تباحث مع مدرب إسباني لقيادة المنتخب الوطني”، مؤكداً أن “أي شخص لا يعلم اسم المدرب الجديد حتى أعضاء الاتحاد ولجنة المستشارين في اتحاد الكرة سوى رئيس الاتحاد”.

وأوضح المصدر أن “عدداً من الأسماء كان قد ناقشها مجلس إدارة الاتحاد ليختار درجال أحدهم والاتفاق معه”، لافتاً إلى أنه “في حال مغادرة درجال الى أوروبا فسيتم الاتفاق على كل التفاصيل”.

وبيّن المصدر أن “المدرب الاجنبي سيراقب الدوري الممتاز والمنتخب في إسبانيا الشهر المقبل، وستكون مهمته الرسمية لبطولة خليجي 25”.

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، اكد لوكالة شفق نيوز بتصريح سابق ان المنتخب العراقي “سيخوض ثلاث مباريات دولية ودية في البصرة واسبانيا”، مبينا أن المنتخب سيلاقي ودياً نظيره المكسيكي في التاسع من تشرين الثاني المقبل، كما سيخوض مباراة ودية مع منتخب الاكوادور في 12 من الشهر نفسه ، وسيخوض مباراته الثالثة أمام كوستاريكا يوم 17 من تشرين الثاني، نوفمبر المقبل في مدينة البصرة.