مصدر من البرلمان : موازنة عام 2023 ستصل الى المجلس يوم الخميس المقبل

المستقلة /- أكد مصدر مسؤول في مجلس النواب، الخميس، أن موازنة عام 2023 ستصل الى المجلس يوم الخميس المقبل.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية بعددها الصادر اليوم و تابعته المستقلة، عن المصدر قوله، إن “مـوازنـة 2023 ستصل في الساعات الأخيرة من يوم الثامن من شهر كانون الأول الحالي”.

وأضاف المصدر، أن “الثامن من كانون الأول يعد الموعد الأخير قبل إعلان مجلس النواب بدء عطلته للفصل التشريعي اعتباراً من يوم التاسع من الشهر الحالي ولمدة شهر”.

وأوضح، أنه “بعد وصول الموازنة من الحكومة قد يمدد عمل البرلمان لحين إقرارها”.

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