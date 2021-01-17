مصدر مسؤول ينفي خبر وفاة المشير طنطاوي

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /- نفي مصدر مسئول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار عن وفاة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق.

وأكد المصدر لاحدى الوكالات المصرية، أنه لا صحة تماما للأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة المشير طنطاوي، مناشدا بضرورة تحري الدقة في نقل وتداول الأخبار وعدم إثارة الشائعات.

ولد المشير حسين طنطاوي في 31 أكتوبر عام 1935، وحصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956، ودرس في كلية القيادة والأركان عام 1971 وفي كلية الحرب العليا عام 1982.

شغل “طنطاوي” مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية، حيث كان رئيس هيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك في العديد من الحروب القتالية منها حرب 1956 وحرب 1967 وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973 كقائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وقد حصل بعد الحرب على نوط الشجاعة العسكري، ثم عمل عام 1975 ملحقًا عسكريًا لمصر في باكستان وبعدها في أفغانستان، وفي عام 1987 تولى منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم قائد قوات الحرس الجمهوري عام 1988 حتى أصبح قائدًا عامًا للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع عام 1991 برتبة فريق.

وعقب شهر واحد، أصدر الرئيس السابق مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة فريق أول، كما صدر قرار جمهوري بنهاية عام 1993 بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

حصل المشير “طنطاوي”، خلال مشواره العسكري، على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات، منها وسام التحرير، ونوط الجلاء العسكري، ونوط النصر، ونوط الشجاعة العسكري، ونوط التدريب، ونوط الخدمة الممتازة، ووسام الجمهورية التونسية، ووسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت، بالإضافة إلى ميدالية يوم الجيش.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

آخر ظهور للمذيع السعودي “فهد الحمود” وسبب وفاته الحقيقي

اخر الاخبار

شاهد: كويتي يصدم وافد بسيارته على الطريق العام ويثير غضباً واسعاً

اخر الاخبار

مصدر مسؤول ينفي خبر وفاة المشير طنطاوي

اخبار العراق

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

اخر الاخبار

خبير تكنولوجي يفجر مفاجأة حول خصوصية مستخدمي واتساب

اخبار الاردن

انتحار سجين استهدف سفارة إسرائيل في عمان

اخر الاخبار

فيروس كورونا يظهر من جديد في الصين داخل الآيس كريم

اخر الاخبار

فيروس كورونا يظهر من جديد في الصين داخل الآيس كريم

اخر الاخبار

حالة نادرة .. طفلة مولودة بـ 12 إصبعا

اخر الاخبار

قاتل مصعب الزرقاوي: ترامب زرع تنظيم القاعدة في أمريكا

اخر الاخبار

سمير صبري يكشف معلومة جديدة في وفاة سعاد حسني

اخر الاخبار

أول قرارات بايدن التي سيوقع عليها يوم التنصيب

اخر الاخبار

منخفض جوّي عميق يصل الأردن عصر الأحد

اخر الاخبار

فيفي عبده: خطأ طبي دمر حياتي

رياضية

ريال مدريد يسعى لضم مهاجم مخضرم

اخبار العراق

عبد الغني شهد يتولى تدريب الميناء

اخبار العراق

أحمد ياسين يقترب من الدوري التركي