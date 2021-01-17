مصدر مسؤول ينفي خبر وفاة المشير طنطاوي

المستقلة /- نفي مصدر مسئول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار عن وفاة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق.

وأكد المصدر لاحدى الوكالات المصرية، أنه لا صحة تماما للأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة المشير طنطاوي، مناشدا بضرورة تحري الدقة في نقل وتداول الأخبار وعدم إثارة الشائعات.

ولد المشير حسين طنطاوي في 31 أكتوبر عام 1935، وحصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956، ودرس في كلية القيادة والأركان عام 1971 وفي كلية الحرب العليا عام 1982.

شغل “طنطاوي” مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية، حيث كان رئيس هيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك في العديد من الحروب القتالية منها حرب 1956 وحرب 1967 وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973 كقائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وقد حصل بعد الحرب على نوط الشجاعة العسكري، ثم عمل عام 1975 ملحقًا عسكريًا لمصر في باكستان وبعدها في أفغانستان، وفي عام 1987 تولى منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم قائد قوات الحرس الجمهوري عام 1988 حتى أصبح قائدًا عامًا للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع عام 1991 برتبة فريق.

وعقب شهر واحد، أصدر الرئيس السابق مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة فريق أول، كما صدر قرار جمهوري بنهاية عام 1993 بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

حصل المشير “طنطاوي”، خلال مشواره العسكري، على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات، منها وسام التحرير، ونوط الجلاء العسكري، ونوط النصر، ونوط الشجاعة العسكري، ونوط التدريب، ونوط الخدمة الممتازة، ووسام الجمهورية التونسية، ووسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت، بالإضافة إلى ميدالية يوم الجيش.