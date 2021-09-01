مصدر: مرشحون يستغلون التعيين في الوقف السني لاغراض انتخابية

المستقلة/- كشف مصدر مطلع عن قيام الوقف السني بتعيين العشرات من الشباب باجور يومية ضمن عملية تسويق مرشحين للانتخابات المقبلة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال مع (المستقلة) تم اصدار اوامر ادارية بتعيين العشرات وفق نظام الاجور اليومية في ديوان الوقف السني رغم عدم وجود تخصيصات مالية لهذا الامر.

ووصف المصدر هذا الامر بانه “عملية نصب سياسي وانتخابي”  يقوم بها نواب ومرشحين لديهم نفوذ سياسي بالاتفاق مع الوقف السني.

وأشار الى ان موازنة٢٠٢١ لم تتصمن اي تعينات او عقود او اجور يومية في ديوان الوقف السني والمؤسسات الاخرى ما عدا البلديات وامامة بغداد .

ونوه الى ان الانتخابات الماضية ٢٠١٨ حصل السيناريو نفسه قبل الانتخابات بأشهر وبعد الانتخابات انهيت خدمات المتعاقدين.

يذكر ان رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني ، سبق وأن دعا في تموز الماضي رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ، باتخاذ موقف حازم ومسؤول من محاولات البعض في استخدام ملف التعيينات لتحقيق مكاسب انتخابية، محذرا باستجواب الاخير داخل قبة البرلمان في حال التماهل وعدم استخدام الصلاحيات القانونية والدستورية في منع استغلال هذا الملف

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