مصدر للمستقلة يكشف عن الفرق بين العرض الكوري والصيني

المستقلة /- سرى جياد/ تضاربت الآراء في اختيار العرض الافضل على الرغم من مرور الوقت، والبلد بامس الحاجة لإنجاز المشروع الذي عده مختصون بأنه رئة الخلاص والحل الأفضل بسبب الوضع الاقتصادي الراهن.

أنمار الصافي خبير شؤون الموانئ قال لـ المستقلة أنه يجب أن يكون الاختيار للشركة الصينية باعتبارها قدمت عرض الدفع الآجل وهو الأهم في الظروف الاقتصادية للعراق.

واوضح الصافي أن مبلغ المقاولة الذي اتفق عليه هو بالحقيقة مليارين و163 دولار في حين ماكان مع الشركة الكورية مليارين و 650 دولار بمعنى يكون الفرق نصف مليار ، إضافة إلى وجود مجموع آخر وابلغت عنه الشركة الصينية أنها ستوفره بسعر زهيد 258مليون دولار، كل هذه التفاصيل ونحن نجد الاختلاف على الشركة الصينية وهو سؤال محير للجميع والإجابة عنه مبهمة.

وذكر الصافي أنه كان من المفترض أن يصوت مجلس الوزراء على احدى الشركتين أمس لكنه مازال مستبعدا .

وأضاف كون الاقتصاد الآن أحادي ومعتمد على الجانب النفطي فقط فإن هذا الميناء سيكون المتنفس الذي سينعش البلد لانه سيشتق بكل البضائع القادمة من آسيا وشرقها ومن الهند والخليج العربي باتجاه أوروبا والسفر سيكون مختصر اسبوع تقريبا في حين السفرة الاعتيادية تطول اكثر من شهر بالاضافة إلى توفيره فرص العمل وتغييره خارطة النقل من عالمية إلى رحلات مختصرة إلى أوربا باستخدام (Dry Channel ) القناة الجافة العراقية سواء كان في سيارات الحمولة او القطار.

وبين أن تأثيره على اقتصاد الدول على موانئها بدل ذهاب البضاعة بالرحلة الاعتيادية تمر بواخرها كقناة السويس مثلا لن تمر عليها مجددا تلك السفن الذاهبة إلى البحر المتوسط والى أوربا، فهذه الدول وجبل علي مثلا في دبي وغيرها تتاثر لان البضائع لن تمر بها تذهب مباشرة إلى البصرة والفاو ومن هناك تتوجه إلى البر العراقي إلى تركيا ومن ثم إلى المانيا و برلين والمخزن الاوربي ،وهذه الرحلة تؤثر بهذه الدول لأنها لن تستفيد من العبور والرسوم والرسوم التي تحصل عليها من مرور البواخر في موانئها فهي ربما تسعى لان تعرقل إنشاء الميناء الدولي