مصدر للمستقلة : البرلمان بصدد تشريع قانون حصانة المنازل

المستقلة /_سرى جياد/ كشف عضو لجنة الأمن والدفاع عن محافظة صلاح الدين عمار يوسف مباحثات اللجنة لتشريع قانون عدم انتهاك البيوت واصدار باج تعريف خاص بمتنسبي القوات الأمنية. 

وقال يوسف “للمستقلة ” قدمنا مقترحات اثناء مداولات بين اعضاء اللجنة لتشريع قانون يضمن عدم انتهاك اي بيت ويحفظ حصانته ولاقى المقترح صدى بشكل كبير،ويجب ان لاتداهم المنازل اللا بامر قضائي بحضورمختار المنطقة لمنع اي انتهاك في اي ظرف .

واضاف نحتاج إلى تعريف للاجهزة الامنية بإصدار باجات تعريفية تطبع اسماءهم عليها لمعرفتهم وإجراءات اخرى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأكد حاجة المناطق التي تحصل بها العمليات الارهابية الى ان يكونوا منتسبيها من نفس ابناءها ليتم التعرف عليهم،مضيفا اهمية تسلح المنازل وذلك بان يكون لكل بيت سلاح مرخص مع ذخيرة ليدافع عن نفسه وبيته .

وأشار الى موقف الحكومة التي مازالت تخفق في الكشف عن المجرمين في كثير من الهجمات والاعتداءات ولجوءها الى تشكيل اللجان التحقيقية معبرا على عدم التفاؤل من هذا الجانب لانه يجب ان يتم كشف الجناة والافصاح عنهم وهذا لم يحدث مطلقا مماادى الى غياب الثقة باداءها .

وتابع بقوله ان داعش اصبحت شماعة لكل عملية تحدث حتى وان كانت هي المتسببة بالجريمة،متى سيتم القضاء عليها ،وماهو موقف الحكومة والاجهزة الأمنية منها،مؤكدا ضرورة وجود الجهد الاستخباراتي للقضاء على الخلايا الموجودة في كثير من المناطق الخارجية.

واختتم حديثه ان ماجرى في البوالدور وماسبقه في ذي قار وجسر الأئمة وغيرها بعيد كل البعد عن العودة الى الطائفية وتم تجاوزه بالدماء من جميع محافظات ومناطق العراق ولن يكون هناك عودة لهذه الظاهرة السلبية.

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