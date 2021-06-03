مصدر : زيارة مرتقبة لـ وزير الخارجية البريطاني الى بغداد

المستقلة /- كشف مصدر حكومي عن قرب زيارة وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الى العاصمة بغداد الاسبوع المقبل لبحث تواجد قوات التحالف الدولي في العراق

وقال المصدر نقلا عن موقع روسيا اليوم تابعته المستقلة ، إن “راب سيبحث عدة ملفات في العراق خلال الزيارة التي سيجريها ويلتقي خلالها نظيره العراقي فؤاد حسين ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي”. مضيفا أن من بين الملفات التي سيبحثها وزير الخارجية البريطاني، تواجد قوات التحالف الدولي، والعلاقة بين بغداد ولندن، لكن الملف الأساسي سيتعلق بتواجد قوات التحالف”.