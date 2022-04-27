مصدر : جمال الضاري يقود حراك سياسي لتشكيل كتلة سنية جديدة

المستقلة /- كشف مصدر سياسي، الاربعاء، عن تفاصيل اجتماع جرى بين القيادات السنية خلال الساعات الماضية، مبينا ان الاتفاق جرى على تشكيل كتلة سنية جديدة وضم قوى سياسية من تحالف السيادة لانهاء سيطرة محمد الحلبوسي وتفرده بالقرار السياسي.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “اجتماعا جرى خلال الساعات الماضية في منزل الأمين العام للمشروع الوطني جمال الضاري وبحضور جميع قيادات القوى السياسية السنية باستثناء خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي لبحث مستجدات الوضع السياسي”.

واضاف ان “القوى السنية اتفقت على الشروع في استقطاب نواب تحالف السيادة خلال الايام المقبلة واعلان التحالف السياسي الجديد برئاسة مثنى السامرائي وهو رئي ستحالف عزم”.

وأوضح المصدر، ان “المشروع الجديد هدفه انهاء استحواذ الحلبوسي على السلطة وفتح الحوار مع الاطار التنسيقي من اجل قطع الطريق على مشروع التحالف الثلاثي وتمرير رئيس الجمهورية”.

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