مصدر : تفاهم سعودي ايراني بشأن تجديد ولاية الكاظمي لرئاسة الحكومة العراقية

المستقلة/- اكد مصدر مطلع أن أهم ما افضت اليه جولات الحوار السعودي الايراني في بغداد، الوصول الى تفاهم بشأن منح مصطفى الكاظمي ولاية جديدة لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه وصفته ، ان طرفا قريبا من القرار السعودي ، أكد له ان الجولة الأخيرة للحوار السعودي الايراني والذي كان برعاية الكاظمي افضت الى تفاهم بشأن شكل ومستقبل الحكومة العراقية المنتظر تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية يوم الاحد المقبل ، مشددا على التوصل الى تفاهم جدي بشأن منح الكاظمي ولاية جديدة.

واكد المصدر ان الكاظمي اصبح نقطة تقارب بين ايران والسعودية .

 

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