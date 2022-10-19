مصدر : ترشيح نوري المالكي و خميس الخنجر لمنصب نائب رئيس الجمهورية

المستقلة/- كشفت مصادر سياسية عن اسماء المرشحين لمنصب نائب رئيس الجمهورية وتوزيع الوزارات على القوى السنية .

وقالت المصادر انه تم الاتفاق على إعادة تفعيل مناصب نواب رئيس الجمهورية لتوزيعها على كل من ائتلاف دولة القانون و تحالف السيادة ، مشيرا الى ان اسماء المرشحين لتولي مناصب نواب رئيس الجمهورية هم نوري المالكي دولة القانون و خميس الخنجر تحالف السيادة .

واضافت : ان القوى السنية سيكون لها ست وزارات ، أربعة منها الى تحالف السيادة ووزارتين الى تحالف عزم .