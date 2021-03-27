مصدر : ترشيح اشرف الدهان لمنصب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات

المستقلة /- اكدت مصادر مطلعة عن ترشيح اشرف الدهان لشغل منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بدلا من المقال والمتهم بملفات الفساد علي الخويلدي .

وقال عضو مجلس نواب متابع لملف شركات الهاتف النقال ، اشترط عدم ذكر اسمه لمراسل “المستقلة” اليوم السبت ، ان اشرف الدهان رئيس مجلس الامناء هيئة الاعلام والاتصالات السابق يحضى بمقبولة ودعم من قبل اكثر من طرف معنى بملف هيئة الاتصالات .

وكان مجلس النواب قد صوت على اقالة علي الخويلدي بعد جلسة استجواب صاخبة .

“وقال محمد شياع السوداني ، ان المعلومات المتوفرة لديه تؤكد أن عملية الترشيح واختيار البديل لشغل منصب رئيس الهيئة تجري الآن بين شركات الهاتف النقال وأصحاب القرار، وهناك أسماء متداولة تم اختيارها لا لكونها مهنية أو نزيهة بقدر ما كونها تحت السيطرة”.

وأضاف السوداني في تصريح صحفي ، أن “الأسماء البديلة لن تخرج عن سياسة شركات الهاتف النقال التي تدير بها هيئة الإعلام والاتصالات بشكل حقيقي منذ سنوات بمساعدة الجهات الرسمية والسياسية المستفيدة من نفوذ وأموال هذه الشركات”.