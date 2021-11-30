مصدر : المرجع الديني كمال الحيدري بصدد العودة الى العراق

المستقلة/- حيدر خليل/.. أكدت مصادر خاصة أن المرجع الديني كمال الحيدري بصدد العودة الى العراق بعد إقامة في ايران استمرت حوالي 40 عاما.

وقالت مصادر مقربة من المرجع الديني العراقي كمال الحيدري بأنه يعتزم العودة إلى العراق قريبا .

وكان الحيدري قد ذكر في لقاء خاصّ معه بمقرّ إقامته مع مدير مركز تجديد للفكر والثقافة “أنه يعتزم قريباً زيارة بلده الاُم (العراق)”.

وتأتي هذه الزيارة المرتقبة بعد هجرة طويلة إلى جمهورية إيران الإسلامية تخطّت الأربعين عاماً، كانت مليئة بالعطاء والإنتاج الديني والفكري.

ومن المقرر أن يزور الحيدري النجف الأشرف،و كربلاء المقدسة ، إضافة الى بغداد لزيارة المراقد المقدسة و لقاء عدد من الشخصيات وأساتذة الجامعات.

ومن المقرر أن يستقر الحيدري بعد ذلك في كربلاء للقاء المقلدين وغيرهم الشخصيات.

ويحظى الحيدري بقبول واسع بين العراقيين نظرا لمواقفه واحاديثه في شتى المجالات، وكان المرجع الديني قد تعرض لمضايقات بعد تصريحات اطلقها عبر قناة العراقية في لقاء مع الإعلامي سعدون الضمد.